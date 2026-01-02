Die Hoffnung, dass sich der Investitionsstau der öffentlichen Hand im noch jungen Jahr endlich löst, hat der Aktie von Bechtle Ende November frisches Leben eingehaucht. Auslöser waren zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister. Nach einer kurzen Verschnaufpause deutet nun vieles auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.Branchenkenner sind überzeugt: Bechtle ist optimal positioniert, um von den geplanten milliardenschweren staatlichen Investitionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
