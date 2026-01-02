Anzeige
Freitag, 02.01.2026
02.01.2026 14:26 Uhr
Bitcoin 2026: Experten uneins - Apathie oder Aufbruch?

Nach einem schwachen Jahr 2025, das Bitcoin erstmals nach einem Halving negativ abschließen ließ, richten Anleger den Blick auf 2026. Experten wie Benjamin Cowen und Tom Lee liefern unterschiedliche Einschätzungen zur weiteren Entwicklung der Kryptoleitwährung.

Cowen sieht Parallelen zu 2019 und warnt vor Geduld

Benjamin Cowen analysiert die aktuelle Schwäche von Bitcoin als Reaktion auf globale Liquidität statt bloßen Optimismus zu Zinssenkungen. Die Lage erinnere an 2019, mit herrschender Apathie unter Anlegern statt Euphorie.

Der klassische Vier-Jahres-Zyklus bleibe relevant, werde jedoch stark von makroökonomischen Faktoren wie Arbeitsmarkt und Finanzbedingungen beeinflusst, die bis weit in 2026 als Bremse wirken könnten.

Tom Lee bleibt langfristig optimistisch

Tom Lee von Fundstrat sieht die fundamentale Krypto-Story positiv und hebt die institutionelle Adoption hervor. Er vergleicht die vier Millionen Bitcoin-Wallets mit 10.000 US-Dollar zu 900 Millionen IRA- und Brokerage-Konten.

Diese Diskrepanz signalisiere enormes Wachstumspotenzial durch Integration in den klassischen Finanzmarkt, trotz kurzfristiger Herausforderungen.

Bitcoin Hyper Presale: Starkes Funding für Layer-2-Erweiterung

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit der Solana Virtual Machine kombiniert, um schnelle, günstige Transaktionen und DeFi-Fähigkeit zu ermöglichen.

Der Presale hat fast 31 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit Staking-Renditen von 39 Prozent APY, was frühe Investoren belohnt und Verkaufsdruck mindert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

