XRP: Ripple Labs plant möglichen Mega-IPO 2026

Ripple Labs, das Unternehmen hinter XRP, könnte 2026 einen großen Börsengang in den USA anstreben. Nach einem schwierigen Jahr 2025 für XRP-Investoren deuten Hinweise auf einen IPO mit einer Bewertung von fast 50 Milliarden US-Dollar hin.

Vorbereitungen für den Börsengang laufen

Ripple Labs hat interne Strukturen, Governance und Berichtswesen optimiert sowie globale Bankpartnerschaften ausgebaut, um stabile Einnahmequellen zu sichern.

CEO Brad Garlinghouse und Präsidentin Monica Long äußerten sich zurückhaltend und betonten, dass Ripple nicht zwingend neues Kapital brauche, doch der Branchentrend zu Börsengängen wie bei Kraken oder BitGo ist klar.

Kapitalerhöhung und Treasury-Strategie

2025 beschaffte Ripple Labs Kapital in einer Runde, in der Investoren wie Citadel 500 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von 40 Milliarden US-Dollar investierten.

Das Geld dient Expansionsbestrebungen, und ein neues Treasury-Unternehmen kauft und hält XRP, was potenziell Kaufdruck erzeugen könnte.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.