Bitcoin-Prognose 2026: Historische Daten deuten auf Boden - Rallye möglich?

Nach einem schwachen Jahr 2025, das erstmals nach einem Halving negativ endete, richten Anleger den Blick auf 2026. Der Jahresauftakt verlief ruhig mit geringer Liquidität, doch mit dem vollständigen Start institutioneller Marktteilnehmer in der kommenden Woche könnte sich das ändern.

Historische Muster sprechen für Bodenbildung

Ein Analyst begründet seine bullische Einschätzung mit einem datenbasierten Muster aus über zehn Jahren Bitcoin-Kursgeschichte. Nach lokalen Tiefpunkten fiel Bitcoin historisch immer innerhalb von maximal 35 Tagen tiefer, ohne vorherigen Trendbruch nach oben.

Aktuell sind rund 40 Tage seit dem letzten Tief vergangen, ohne neue Tiefststände. In allen vergleichbaren Fällen folgte stattdessen eine Aufwärtsbewegung.

Kritische Betrachtung der technischen Lage

Die These lässt sich kritisch hinterfragen, da nicht die verstrichene Zeit entscheidend ist, sondern die Preisstruktur mit höheren Tiefs, klaren Trendwechseln und Bid-Absorption.

Ohne diese strukturellen Signale bleibt der Boden nicht bestätigt, und die aktuelle Seitwärtsbewegung erfordert Geduld sowie striktes Risikomanagement.

Bitcoin Hyper Presale: Starkes Interesse an Layer-2-Erweiterung

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung zur Erweiterung des Bitcoin-Ökosystems mit schnelleren, günstigeren Transaktionen und DeFi-Fähigkeit.

Der Presale hat rund 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, mit Staking-Renditen von 39 Prozent APY und bevorstehender Preisanhebung.

Direkt zur Bitcoin Hyper Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.