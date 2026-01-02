Die Wall Street startet freundlich in das neue Börsenjahr. Nach einem schwachen Jahresausklang mit vier Verlusttagen in Folge deuten die US-Index-Futures zum Handelsauftakt auf eine Gegenbewegung hin.Der Dow Jones legt vorbörslich um rund 0,3 Prozent zu, der S&P 500 gewinnt 0,5 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 0,9 Prozent. Damit setzt vor allem der Technologiesektor ein erstes Ausrufezeichen.Der positive Start ist kein Selbstläufer. In den vergangenen drei Jahren schloss der S&P 500 den ersten Handelstag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
