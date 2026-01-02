DJ WOCHENVORSCHAU/5. bis 11. Januar (2. KW)

=== M O N T A G, 5. Januar 2026 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex (PMI) Ratingdog nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Januar *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Dezember 18:00 US/Robert Bosch GmbH, Consumer Electronics Show (CES) Press Conference - RU,SE/Börsenfeiertag: Russland, Verkürzter Börsenhandel in Schweden D I E N S T A G, 6. Januar 2026 *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) Dezember *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) Dezember 11:30 DE/Auktion 2,00-prozentiger Bundesschatzanweisungen mit Laufzeit Dezember 2027 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Dezember *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) Dezember *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Raleigh economic forecast event - FI,RU,SE/Börsenfeiertag: Finnland, Russland, Schweden M I T T W O C H, 7. Januar 2026 07:00 DE/Grenke AG, Neugeschäft 4Q *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz November 08:00 DE/Erwerbstätigkeit November *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Dezember *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Dezember 11:30 DE/Auktion von Bundesanleihen mit Laufzeit Februar 2036 im Volumen von 6 Mrd EUR *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Dezember *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Dezember *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche - RU/Börsenfeiertag D O N N E R S T A G, 8. Januar 2026 *** 08:00 DE/Auftragseingang November *** 08:00 DE/Umsatz im verarbeitenden Gewerbe November *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Dezember *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten November *** 11:00 EU/Erzeugerpreise November *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Dezember 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 3Q *** 14:30 US/Handelsbilanz Oktober *** - DE/Traton SE, Pre-Close 4Q *** - NL/ING Groep NV, Update zum Geschäftsverlauf 4Q 2025 - RU/Börsenfeiertag F R E I T A G, 9. Januar 2026 *** 02:30 CN/Verbraucherpreise Dezember *** 02:30 CN/Erzeugerpreise Dezember *** 08:00 DE/Handelsbilanz November *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe November *** 08:00 DE/Lkw-Maut-Fahrleistungsindex Dezember *** 08:00 DE/Dienstleistungsumsatz Oktober *** 08:45 FR/Industrieproduktion November *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz November *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Dezember *** 14:30 US/Baubeginne und Baugenehmigungen September *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Januar - RU/Börsenfeiertag ===

