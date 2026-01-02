DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

=== M O N T A G, 12. Januar 2026 - US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation D I E N S T A G, 13. Januar 2026 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz 07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q *** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q *** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember *** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober *** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung der CFA Society Washington *** - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 M I T T W O C H, 14. Januar 2026 *** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz) *** 14:30 US/Erzeugerpreise November *** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November *** 15:50 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede bei Veranstaltung der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia *** 16:00 US/Lagerbestand Oktober *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung "An Economy That Works for All" *** - CN/Handelsbilanz Dezember *** - AT/Opec-Monatsbericht D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026 *** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats *** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q *** 08:00 GB/BIP November *** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November *** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 *** 10:00 EU/EZB-Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Handelsbilanz November *** 11:00 EU/Industrieproduktion November *** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar *** 14:30 US/Empire-State-Manufacturing-Index Januar *** - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei VBA/VA Chamber Financial Forecast event F R E I T A G, 16. Januar 2026 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 08:00 DE/Baugenehmigungen November *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.