Dow Jones News
02.01.2026 15:21 Uhr
WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW)

DJ WOCHENVORSCHAU/12. bis 18. Januar (3. KW) 

=== 
M O N T A G, 12. Januar 2026 
    - US/US-Präsident Trump, Rede zur Lage der Nation 
 
D I E N S T A G, 13. Januar 2026 
  07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz 
  07:00 DE/Südzucker AG, Ergebnis 3Q 
*** 12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 4Q 
*** 14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Verbraucherpreise Dezember 
*** 16:00 US/Neubauverkäufe September/Oktober 
*** 22:00 US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei Veranstaltung 
     der CFA Society Washington 
***   - DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2025 
 
M I T T W O C H, 14. Januar 2026 
*** 12:45 US/Bank of America Corp, Ergebnis 4Q (14:30 Investorenkonferenz) 
*** 14:30 US/Erzeugerpreise November 
*** 14:30 US/Leistungsbilanz 3Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz November 
*** 15:50 US/Philadelphia-Fed-Präsidentin Paulson, Rede bei Veranstaltung 
     der Chamber of Commerce for Greater Philadelphia 
*** 16:00 US/Lagerbestand Oktober 
*** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy 
     Information Administration (EIA) Vorwoche 
*** 20:00 US/New-York-Fed-Präsident Williams, Rede bei Veranstaltung 
     "An Economy That Works for All" 
***   - CN/Handelsbilanz Dezember 
***   - AT/Opec-Monatsbericht 
 
D O N N E R S T A G, 15. Januar 2026 
*** 02:00 KR/Bank of Korea, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 
*** 07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Trading Update 3Q 
*** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember 
*** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 4Q 
*** 08:00 GB/BIP November 
*** 08:00 DE/Großhandelspreise Dezember 
  08:00 DE/Baupreise für Wohngebäude November 
*** 10:00 DE/BIP (1. Schätzung zum Gesamtjahr) 2025 
*** 10:00 EU/EZB-Wirtschaftsbericht 
*** 11:00 EU/Handelsbilanz November 
*** 11:00 EU/Industrieproduktion November 
*** 12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 4Q 
*** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q 
*** 14:30 US/Einzelhandelsumsatz Dezember 
*** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
*** 14:30 US/Import- und Exportpreise November 
*** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Januar 
*** 14:30 US/Empire-State-Manufacturing-Index Januar 
***   - US/Richmond-Fed-Präsident Barkin, Rede bei 
     VBA/VA Chamber Financial Forecast event 
 
F R E I T A G, 16. Januar 2026 
*** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember 
  08:00 DE/Baugenehmigungen November 
*** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Dezember 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/hab/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 08:45 ET (13:45 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
