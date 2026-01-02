Mehrere Konflikte spitzen sich gleichzeitig zu. Militärische Eskalationen treffen auf fragile Lieferketten. Staaten ringen um Kontrolle über Energie und strategische Rohstoffe. In solchen Phasen entstehen Bewegungen, die Märkte zu abrupten Neubewertungen zwingen.Der neue Aktien-Report von André Fischer analysiert den eskalierenden Kriegszyklus 2026 und zeigt, warum ein bestimmtes Schwermetall für Waffen, Industrie und moderne Verteidigungssysteme unverzichtbar ist. Der Markt ist extrem eng, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
