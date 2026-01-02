Wem die Silvesteransprache von Merz zu langweilig war, der bekommt mehr Lust auf die Zukunft beim Lesen der Power-Rede vom China-Chef Xi. Depot-2030-Titel wie Baidu und Alibaba galoppieren los - fünf neue Käufe für 2026."Eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt" sagte der chinesische Philosoph Laotse. Der Start ins Jahr 2026 beginnt sogar mit einem großen Sprung: Angeregt von der guten Laune des China-Staatsoberhauptes und von überragenden News steigen China-Titel teils zweistellig. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
