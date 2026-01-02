Wolfram wird in einigen GMLRS-Raketen der HIMARS-Mehrfachraketenwerfer sowie in den Wuchtgeschossen für die Kampfpanzer M1 Abrams und Leopard 2 verwendet. Noch in den 1970er-Jahren gab es nahezu 100 Wolfram-Minen außerhalb Chinas. Bereits Ende der 90er-Jahre waren davon nur noch 2 übrig. In der Zwischenzeit hatte das Riesenreich die Preise derart massiv nach unten gedrückt, dass kaum noch ein Förderer überleben konnte. So kam es, dass die meisten westlichen Firmen an der Rückgewinnung scheiterten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
