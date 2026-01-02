Der Energieversorger Emscher Lippe Energie (ELE) hat sein Netz an E-Auto-Ladesäulen weiter ausgebaut und kommt mittlerweile auf 326 öffentliche Ladepunkte in den Städten Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck. Künftig will ELE jährlich ein bis zwei Millionen Euro in den Ausbau seines Ladeangebots investieren. Die ELE, ein Gemeinschaftsunternehmen der E.ON-Tochter Westenergie sowie der Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck, ist schon lange im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
