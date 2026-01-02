Stimmungsindikatoren zum WochenstartZum Start in die Handelswoche steht die globale Konjunkturlage im Fokus: Frühindikatoren aus Asien, Europa und den USA zeichnen ein erstes Stimmungsbild für das neue Jahr. Im Mittelpunkt stehen dabei der US-ISM-Index und das Sentix-Investorvertrauen, die zeigen dürften, ob sich die Industrie nach dem schwachen Jahresausklang fängt oder ob die Sorgen um das Wachstum anhalten. TERMINE UNTERNEHMEN---TERMINE ...Den vollständigen Artikel lesen ...
