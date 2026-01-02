Es hatte sich schon länger angedeutet: Der staatliche Automobilkonzern FAW aus China steigt bei dem privaten chinesischen Hersteller Leapmotor ein. Für einen Anteil von 5 Prozent legt FAW umgerechnet über 450 Millionen Euro auf den Tisch. Der größte Einzelaktionär von Leapmotor bleibt jedoch der Stellantis-Konzern. Seit dem Frühjahr 2025 gibt es bereits ein erstes gemeinsames Fahrzeugprojekt von FAW und Leapmotor, im Sommer tauchten dann erste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net