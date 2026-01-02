Der chinesische Tech-Konzern Baidu bereitet einen Börsengang für seine Halbleiter-Tochter Kunlunxin in Hongkong vor. Kunlunxin stellt AI-Chips her und ist ein weiterer Baustein in Chinas Bestreben, sich im KI-Geschäft von US-Technologie unabhängig zu machen. Der chinesische Internet- und KI-Konzern Baidu bereitet nach einem Bericht des US-Börsensenders CNBC den Börsengang seiner Halbleiter-Tochter Kunlunxin in Hongkong vor. Der Antrag wurde demnach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
