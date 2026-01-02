© Foto: Sina Schuldt/dpaNach zwei Rezessionsjahren und einem faktischen Stillstand 2025 wächst in Teilen der deutschen Wirtschaft vorsichtiger Optimismus. Das zeigt die aktuelle Verbandsumfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft.Zwar erwarten erstmals seit Jahren mehr Verbände steigende Produktionszahlen als sinkende - von einem kräftigen Aufschwung kann jedoch keine Rede sein. Vor allem Investitionen und Beschäftigung bleiben unter Druck. Zum Jahreswechsel bewerten 18 von 46 Wirtschaftsverbänden ihre Lage schlechter als vor einem Jahr. Gleichzeitig melden aber bereits 14 Verbände eine Verbesserung - deutlich mehr als noch 2024. Der Negativsaldo schrumpft damit spürbar. Besonders im Dienstleistungssektor hellt …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE