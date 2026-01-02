Stuttgart (ots) -Klar ist, dass sich alle in einer rasant veränderten Welt bewegen und die in langen Aufschwungjahren angeeignete Bequemlichkeit abstreifen müssen. Was ein wirtschaftspolitischer Rollback dem Standort bringen soll, ist aber offen. Dieses Land hat so viele kluge, kreative und engagierte Kräfte - da kann es um die Unternehmen nicht so schlecht stehen, wie das Gerede vom "freien Fall" glauben macht. Dennoch breitet sich eine teils konkrete, teils diffuse Furcht um die Sicherheit des Arbeitsplatzes aus. Mit weitreichenden Folgen für die Volkswirtschaft: Die Zahl der Angstsparer nimmt zu, konsumiert wird nur noch zurückhaltend. Aufbruchstimmung kann in der Konfrontation kaum entstehen. Es ist daher ein schmaler Grat zwischen Aufrütteln und Panikmache. Wer Belegschaften bedroht, motiviert sie nicht und gewinnt erst recht keine guten Leute. Die Sozialpartnerschaft, lange Zeit eine Basis des Erfolgs, darf in dieser Krise nicht unter die Räder kommen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6189394