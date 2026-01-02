Unangenehme Nachfragen von Reuters: Die Nachrichtenagentur berichtete über Rechercheergebnisse im Zusammenhang mit sogenannten Scam-Ads. META PLATFORMS habe demnach das Erkennen betrügerischer Anzeigeninhalte durch verschiedene Regulierungsbehörden bewusst erschwert. Mit internen Handlungsanweisungen (zusammengestellt als "playbook") sei sichergestellt worden, dass Anzeigenumsatz im Großmaßstab weiterhin erzielt werden konnte. Reuters gab an, die benötigten Hinweise auf solche Praktiken seien über einen längeren Zeitraum gesammelt worden.
Eine Replik durch META hingegen ist als klares Dementi konkreter Vorwürfe zu verstehen. Im heutigen US-Handel hat die Aktie des Unternehmens aktuell 2,1 % nachgegeben.
Die Bewertung wirkt im Mag-7-Maßstab noch eher moderat. Der Börsenwert von 1,63 Bio. $ entspricht dem ca. 8-fachen Umsatz, weiterhin gilt ein Forward-KGV 22 bei knapp unter 40 % Nettomarge sowie 42 % Eigenkapitalrendite. Auf Sicht von 3 Monaten ist META PLATFORMS schwächster Wert unter den Magnificient 7 (- 11 %).
Helmut Gellermann
