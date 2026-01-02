Ethereum-Prognose 2026: Institutionelle Zuversicht trotz anhaltender Korrektur

Ethereum beginnt das Jahr 2026 mit gemischten Signalen nach einem schwachen vierten Quartal 2025, in dem der Kurs rund 28 Prozent unter dem Quartalsstart lag. Trotzdem wachsen bullische Stimmen aus dem institutionellen Bereich, die Ethereum als zentrale Infrastruktur für Stablecoins, tokenisierte Assets und On-Chain-Finanzmärkte betrachten.

Technische Konsolidierung an kritischer Zone

Ethereum bewegt sich seit Wochen in einer engen Range zwischen 2.800 und 3.000 US-Dollar nach einem dreimonatigen Abwärtstrend mit fast 30 Prozent Verlust. Diese Zone liegt im Zentrum eines mehrjährigen Aufwärtskanals und diente historisch als Unterstützung oder Widerstand.

Analyst Cas Abbé hebt hervor, dass Ethereum die langfristige Aufwärtstrendlinie seit acht Monaten verteidigt und jeder Retest mit Erholung beantwortet wurde. Solange diese Struktur intakt bleibt, wird die Schwäche als Konsolidierung interpretiert.

Institutionelle Treiber und Stablecoin-Dominanz

Tom Lee von Fundstrat betrachtet Ethereum als Rückgrat für Stablecoins, tokenisierte Wertpapiere und On-Chain-Abwicklung, mit Kursen zwischen 7.000 und 9.000 US-Dollar Anfang 2026 und langfristigem Potenzial im fünfstelligen Bereich.

Standard Chartered erhöht das Kursziel auf 7.500 US-Dollar, gestützt auf ETF-Nachfrage, Corporate Treasuries und Ethereums Dominanz im Stablecoin-Ökosystem mit rund 40 Prozent der Blockchain-Gebühren.

PepeNode Presale: Attraktives Frühphasen-Profil

PepeNode befindet sich vor dem ersten Börsenlisting und ist ausschließlich über den Presale erhältlich, mit einem Preis von rund 0,0012161 US-Dollar und über 2,5 Millionen US-Dollar Funding.

Das Projekt kombiniert Meme-Elemente mit virtuellem Mining ohne Hardware, Upgrades für höhere Erträge und Staking-Renditen über 500 Prozent, ergänzt durch Gamification wie Leaderboards und Referral-Systeme.

Direkt zur PepeNode Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.