© Foto: ARK InvestCathie Woods ARK-Fonds lassen die großen US-Indizes deutlich hinter sich. Robotik, Raumfahrt und KI treiben die Renditen. Doch welche Wetten tragen wirklich? Wo lauern neue Risiken?Die Fonds von ARK Invest haben 2025 eine deutliche Aufholjagd hingelegt. Die von Cathie Wood gesteuerten Produkte übertrafen die wichtigsten US-Benchmarks klar. Angeführt wurde die Performance vom ARK Space & Defense Innovation ETF, der um 48,46 Prozent zulegte. Dicht dahinter folgte der ARK Autonomous Technology & Robotics ETF mit einem Plus von 48,4 Prozent. Damit erzielten beide Fonds fast das Dreifache der Rendite des S&P 500, der im selben Zeitraum um 16,39 Prozent stieg. Auch die übrigen Produkte schnitten …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE