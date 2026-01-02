Im Januar gibt es einige Aktien, die statistisch (fast) immer steigen und die Anleger besonders für kurzfristige Positionierungen nutzen können. Folgende 15 Titel haben jetzt gute Chancen, und das sollten Sie jetzt beachten. Tatsächlich gibt es an der Börse je nach Monat unterschiedliche Aktien, die (fast) immer steigen. Diese statistische Anomalie oder Saisonalität ist unter anderem auf Unternehmensevents wie Quartalszahlen, Aktienrückkäufe oder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE