Die ISS fliegt weit über unseren Köpfen hinweg - kann aber per Amateurfunk von der Erde aus kontaktiert werden. Besonders Schulklassen nutzen diese Möglichkeit immer wieder. Sie fliegt in rund 400 Kilometern Höhe über uns hinweg: die Internationale Raumstation (ISS). Da sie nur um die 90 Minuten braucht, um die Erde einmal zu umrunden, erleben Astronaut:innen, die auf der ISS sind, pro Tag 16 Sonnenaufgänge und Untergänge. Ehrenamtliche FunkamateureÂ ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n