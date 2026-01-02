Virgin Atlantic erhält weitere Auszeichnung als Fluggesellschaft mit der stärksten Verbesserung bei der Pünktlichkeit

Laut dem heute veröffentlichten On-Time Performance Review 2025 von Cirium erreichte Aeromexico eine Pünktlichkeitsrate von 90,02 und wurde damit zum zweiten Mal in Folge zur pünktlichsten Fluggesellschaft der Welt gekürt.

Damit ist die mexikanische Fluggesellschaft weltweit die zweite Airline, die seit Einführung des Programms durch Cirium im Jahr 2009 zwei Mal in Folge den ersten Platz belegt hat. Sie hat 188.859 Flüge in 23 Länder absolviert und konnte dabei ihre branchenweit führende Pünktlichkeit bestätigen.

Aeromexico verteidigt weltweite Führung Auszeichnung regionaler Champions

Mit einer Pünktlichkeitsrate von 90,02 sicherte sich Aeromexico den Titel der weltweit pünktlichsten Fluggesellschaft und verwies damit die starke Konkurrenz von Saudia mit 86,53 auf den zweiten Platz und SAS mit 86,09 auf den dritten Platz. Der Abstand zwischen der ersten und der dritten Platzierung betrug 3,93 Prozentpunkte. Auch dies spiegelt die beeindruckende Performance von Aeromexico im Jahr 2025 wider.

Zu den regionalen Gewinnern gehören:

Nordamerika: Mit einer Pünktlichkeitsrate von 80,90 hat Delta Air Lines zum fünften Mal in Folge gewonnen.

Europa: Iberia Express (International Airlines Group) verteidigte seinen Titel zum dritten Mal in Folge mit einer Pünktlichkeitsrate von 88,94 %.

Asien-Pazifik-Raum: Philippine Airlines sicherte sich mit einer Pünktlichkeitsrate von 83,12 erstmals den regionalen Titel.

Lateinamerika: Copa Airlines errang mit einer Pünktlichkeitsrate von 90,75 seinen elften Titel und ist damit die erfolgreichste Fluggesellschaft seit dem Start des Cirium-Programms im Jahr 2009.

Naher Osten und Afrika: Safair steht mit einer Pünktlichkeitsrate von 91,06 an der Spitze des regionalen Rankings.

Qatar Airways gewinnt den Airline Platinum Award

Qatar Airways erhält den Platinum Award von Cirium in Anerkennung der operativen Exzellenz der Fluggesellschaft mit Sitz in Doha in ihrem weltweiten Streckennetz. Bei mehr als 198.303 Flügen auf sechs Kontinenten lag die Pünktlichkeitsrate der Fluggesellschaft bei 84,42 %.

Virgin Atlantic erhält erstmals verliehenen "Most Improved Award"

Virgin Atlantic wurde mit dem neuen "Most Improved Award" von Cirium ausgezeichnet und erzielte damit die stärkste Verbesserung der operativen Performance im Jahresvergleich unter allen globalen Airlines. Die britische Fluggesellschaft steigerte ihre Pünktlichkeitsrate von 74,01 im Jahr 2024 auf 83,45 im Jahr 2025 ein Anstieg von 9,44 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.

Die neue Auszeichnung würdigt Luftfahrtunternehmen, die eine relevante Betriebsgröße erreicht haben (Skalierung um mindestens 70 %) und zugleich substanzielle Verbesserungen erzielt haben. Damit wird gewährleistet, dass die Auszeichnung echte operative Exzellenz honoriert und nicht nur eine Erholung von vorausgehenden schwachen Ergebnissen.

Starke globale Flughafenentwicklung im Jahr 2025

Der internationale Flughafen Santiago Arturo Merino Benitez gewinnt in der "Large Airport"-Kategorie mit einer Pünktlichkeitsrate von 87,04 bei den Abflügen.

In der "Medium Airport"-Kategorie wurde der internationale Flughafen Tocumen in Panama prämiert, da 93,34 seiner Flüge pünktlich abhoben. Der internationale Flughafen José Joaquín de Olmedo in Guayaquil, Ecuador, wurde zum zweiten Mal in Folge zum besten Flughafen in der Kategorie "Small Airport" gekürt 91,47 seiner Flüge starteten pünktlich.

Der Flughafen Istanbul erhielt den Airport Platinum Award von Cirium, der die Komplexität der Betriebsabläufe, die Auswirkungen auf Passagiere bei Störungen und die Wachstumsentwicklung berücksichtigt. Im letzten Jahr wurde der El Dorado International Airport in Bogotá, Kolumbien, mit dem Airport Platinum Award ausgezeichnet.

Branchenkontext und Analyse

Jeremy Bowen, CEO bei Cirium, kommentiert: "Eine konsistente Pünktlichkeit erfordert eine ausgeklügelte Streckenplanung, operative Koordination und die Fähigkeit, bei Störungen schnell wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Diese Ergebnisse reflektieren die operative Disziplin, die die Leistungsträger der Luftfahrt charakterisiert."

"Der Platinum-Gewinn von Qatar Airways ist von herausragender Bedeutung, da er zeigt, wie ein Netzwerk-Carrier auf sechs Kontinenten eine hohe Pünktlichkeit sicherstellen kann, obwohl er eine der komplexesten Hub-Strukturen der Branche betreibt. Seine Pünktlichkeitsrate von 84,42 bei 198.303 Flügen setzt neue Maßstäbe für alle Netzwerk-Fluggesellschaften. Ebenso zeugt der elfte Sieg von Copa in der Kategorie Lateinamerika und der fünfte aufeinanderfolgende Sieg von Delta in Nordamerika von einer konsequenten Ausrichtung der Betriebsabläufe, die Branchenführer von Wettbewerbern Mitbewerbern unterscheidet."

Über den On-Time Performance Review

Im 17. Jahr seines Bestehens analysiert der Cirium On-Time Performance Review Flugdaten aus über 600 Echtzeitquellen, darunter Fluggesellschaften, Flughäfen, globale Distributionssysteme und Zivilluftfahrtbehörden. Eine unabhängiges Beratungsgremium mit erfahrenen Vertretern der Luftfahrtindustrie übernimmt die Aufsicht und Betreuung.

Ein Flug gilt als pünktlich, wenn er innerhalb von 14:59 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit am Gate eintrifft. Die Pünktlichkeit des Flughafens wird anhand der Flüge ermittelt, die innerhalb von 14:59 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit starten. Die Platinum Awards für Fluggesellschaften und Flughäfen berücksichtigen die Komplexität des Betriebs, die Ausdehnung des Streckennetzes, die Auswirkungen auf die Passagiere bei Störungen und die Konstanz über das gesamte Jahr hinweg.

Der im Jahr 2025 geschaffene Most Improved Award verlangt von den Luftfahrtunternehmen, dass sie im Vorjahr eine Pünktlichkeitsrate von mindestens 70 des Ausgangsniveaus erreicht haben. Dadurch wird gewährleistet, dass die Auszeichnung für eine herausragende operative Leistung und nicht für die Erholung von einer schlechten Performance vergeben wird.

Vollständige Rankings 2025

Top 10 der globalen Airlines

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (AM) Aeromexico 90,02% 188.859 2 (SV) Saudia 86,53% 202.864 3 (SK) SAS 86,09% 249.674 4 (AD) Azul 85,18% 304.625 5 (QR) Qatar Airways 84,42% 198.303 6 (IB) Iberia 83,52% 188.447 7 (LA) LATAM Airlines 82,40% 580.707 8 (AV) Avianca 81,73% 266.921 9 (TK) Turkish Airlines 81,41% 421.090 10 (DL) Delta Air Lines 80,90% 1.800.086

Top 10 der Airlines in Nordamerika

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (DL) Delta Air Lines 80,90% 1.800.086 2 (AS) Alaska Airlines 79,20% 453.031 3 (NK) Spirit Airlines 78,83% 218.265 4 (UA) United Airlines 78,77% 1.732.450 5 (WN) Southwest Airlines 77,04% 1.422.405 6 (AA) American Airlines 76,43% 2.259.576 7 (B6) JetBlue 74,66% 313.318 8 (WS) WestJet 73,58% 205.501 9 (AC) Air Canada 73,26% 383.819 10 (F9) Frontier Airlines 72,14% 208.987

Top 10 der Airlines in Europa

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (I2) Iberia Express 88,94% 37.119 2 (SK) SAS 86,09% 249.674 3 (OS) Austrian 83,74% 124.457 4 (IB) Iberia 83,52% 188.447 5 (VS) Virgin Atlantic 83,45% 26.359 6 (FI) Icelandair 83,23% 39.425 7 (VY) Vueling 82,20% 228.611 8 (TK) Turkish Airlines 81,41% 421.090 9 (D8, DY) Norwegian 80,96% 150.784 10 (AY) Finnair 79,67% 116.652

Top 10 der Airlines in Lateinamerika

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (CM) Copa Airlines 90,75% 133.748 2 (AM) Aeromexico 90,02% 188.859 3 (G3) Gol 87,75% 238.182 4 (AD) Azul 85,18% 304.625 5 (LA) LATAM Airlines 82,40% 580.707 6 (H2) Sky Airline 82,39% 55.116 7 (AV) Avianca 81,73% 266.921 8 (JA) JetSmart Chile 76,91% 90.460 9 (AR) Aerolineas Argentinas 76,54% 107.490 10 Nur 9 Airlines der Region haben sich qualifiziert

Top 10 der Airlines im Asien-Pazifik-Raum

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (PR) Philippine Airlines 83,12% 116.268 2 (NZ) Air New Zealand 79,29% 171.216 3 (NH) ANA 78,88% 309.998 4 (SQ) Singapore Airlines 78,58% 121.293 5 (JL) JAL 78,25% 313.410 6 (6E) IndiGo 78,12% 802.418 7 (CX) Cathay Pacific 76,78% 119.193 8 (VA) Virgin Australia 76,54% 155.038 9 (QF) Qantas 76,51% 276.859 10 (KE) Korean Air 75,34% 133.252

Top 10 der Airlines im Nahen Osten und Afrika

Ranking Airline Pünktliche Ankunft Gesamtzahl der Flüge 1 (FA) Safair 91,06% 62.805 2 (RJ) Royal Jordanian 90,73% 37.524 3 (F3) Flyadeal 86,54% 69.971 4 (SV) Saudia 86,53% 202.864 5 (4Z) Airlink 84,47% 84.361 6 (QR) Qatar Airways 84,42% 198.303 7 (WY) Oman Air 83,10% 38.828 8 (SA) South African Airways 81,26% 24.461 9 (EY) Etihad Airways 81,06% 100.620 10 (KU) Kuwait Airways 79,50% 29.977

Top 10 der Großflughäfen ("Large Airports")

Ranking Flughafen Pünktlicher Abflug Gesamtzahl der Flüge 1 (SCL) Santiago Arturo Merino Benitez Intl Airport 87,04% 153.326 2 (RUH) Riyadh King Khalid International Airport 86,81% 264.614 3 (MEX) Mexico City Benito Juárez International Airport 86,55% 295.737 4 (HNL) Honolulu International Airport 86,51% 156.139 5 (OSL) Oslo Gardermoen Airport 86,00% 204.882 6 (LIM) Lima Jorge Chavez International Airport 85,54% 183.137 7 (SLC) Salt Lake City International Airport 85,04% 243.848 8 (CPH) Copenhagen Airport 84,72% 236.903 9 (DOH) Doha Hamad International Airport 84,70% 251.864 10 (ARN) Stockholm Arlanda Airport 83,59% 181.238

Top 10 der mittleren Flughäfen

Ranking Flughafen Pünktlicher Abflug Gesamtzahl der Flüge 1 (PTY) Panama City Tocumen International Airport 93,34% 148.065 2 (BSB) Brasilia International Airport 88,36% 114.481 3 (JNB) Johannesburg O.R. Tambo International Airport 86,22% 189.542 4 (ITM) Osaka Itami International Airport 86,04% 136.489 5 (DMM) Dammam King Fahd International Airport 85,15% 94.768 6 (GIG) Rio de Janeiro Galeão International Airport 85,13% 115.384 7 (PDX) Portland International Airport 85,02% 159.964 8 (VCP) Viracopos-Campinas International Airport 84,55% 111.758 9 (SJC) San Jose Mineta International Airport 83,66% 99.182 10 (CNF) Belo Horizonte International Airport 83,57% 113.857

Top 10 der kleinen Flughäfen

Ranking Flughafen Pünktlicher Abflug Gesamtzahl der Flüge 1 (GYE) Guayaquil José Joaquín de Olmedo Intl Airport 91,47% 34.068 2 (SAL) El Salvador International Airport 90,28% 47.203 3 (SDU) Rio de Janeiro Santos Dumont Airport 89,67% 58.303 4 (SVG) Stavanger Airport 89,55% 38.894 5 (UIO) Quito Mariscal Sucre International Airport 89,45% 42.911 6 (CPT) Cape Town International Airport 88,72% 82.030 7 (KOA) Ellison Onizuka Kona Intl Airport at Keahole 88,48% 32.702 8 (SSA) Salvador International Airport 87,32% 55.594 9 (TRD) Trondheim Airport 86,95% 47.291 10 (AMM) Amman Queen Alia International Airport 86,82% 76.734

Der vollständige On-Time Performance Review 2025 von Cirium ist erhältlich unter www.cirium.com/on-time-performance

Über Cirium

Cirium erstellt Analysen für die Luftfahrtbranche, die Airlines, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern und Finanzinstituten als Entscheidungshilfe dienen. Das Unternehmen analysiert Flugdaten aus weltweit über 600 Quellen und verfolgt jährlich mehr als 35 Millionen Flüge, um sein OTP-Programm zu verwalten.

Cirium gehört zu LexisNexis Risk Solutions einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analyse- und Entscheidungshilfen für professionelle und geschäftliche Kunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York gehandelt (Tickersymbole: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX).

Weitere Informationen unter cirium.com. Folgen Sie Cirium auch auf LinkedIn.

