Virgin Atlantic erhält weitere Auszeichnung als Fluggesellschaft mit der stärksten Verbesserung bei der Pünktlichkeit
Laut dem heute veröffentlichten On-Time Performance Review 2025 von Cirium erreichte Aeromexico eine Pünktlichkeitsrate von 90,02 und wurde damit zum zweiten Mal in Folge zur pünktlichsten Fluggesellschaft der Welt gekürt.
Damit ist die mexikanische Fluggesellschaft weltweit die zweite Airline, die seit Einführung des Programms durch Cirium im Jahr 2009 zwei Mal in Folge den ersten Platz belegt hat. Sie hat 188.859 Flüge in 23 Länder absolviert und konnte dabei ihre branchenweit führende Pünktlichkeit bestätigen.
Aeromexico verteidigt weltweite Führung Auszeichnung regionaler Champions
Mit einer Pünktlichkeitsrate von 90,02 sicherte sich Aeromexico den Titel der weltweit pünktlichsten Fluggesellschaft und verwies damit die starke Konkurrenz von Saudia mit 86,53 auf den zweiten Platz und SAS mit 86,09 auf den dritten Platz. Der Abstand zwischen der ersten und der dritten Platzierung betrug 3,93 Prozentpunkte. Auch dies spiegelt die beeindruckende Performance von Aeromexico im Jahr 2025 wider.
Zu den regionalen Gewinnern gehören:
Nordamerika: Mit einer Pünktlichkeitsrate von 80,90 hat Delta Air Lines zum fünften Mal in Folge gewonnen.
Europa: Iberia Express (International Airlines Group) verteidigte seinen Titel zum dritten Mal in Folge mit einer Pünktlichkeitsrate von 88,94 %.
Asien-Pazifik-Raum: Philippine Airlines sicherte sich mit einer Pünktlichkeitsrate von 83,12 erstmals den regionalen Titel.
Lateinamerika: Copa Airlines errang mit einer Pünktlichkeitsrate von 90,75 seinen elften Titel und ist damit die erfolgreichste Fluggesellschaft seit dem Start des Cirium-Programms im Jahr 2009.
Naher Osten und Afrika: Safair steht mit einer Pünktlichkeitsrate von 91,06 an der Spitze des regionalen Rankings.
Qatar Airways gewinnt den Airline Platinum Award
Qatar Airways erhält den Platinum Award von Cirium in Anerkennung der operativen Exzellenz der Fluggesellschaft mit Sitz in Doha in ihrem weltweiten Streckennetz. Bei mehr als 198.303 Flügen auf sechs Kontinenten lag die Pünktlichkeitsrate der Fluggesellschaft bei 84,42 %.
Virgin Atlantic erhält erstmals verliehenen "Most Improved Award"
Virgin Atlantic wurde mit dem neuen "Most Improved Award" von Cirium ausgezeichnet und erzielte damit die stärkste Verbesserung der operativen Performance im Jahresvergleich unter allen globalen Airlines. Die britische Fluggesellschaft steigerte ihre Pünktlichkeitsrate von 74,01 im Jahr 2024 auf 83,45 im Jahr 2025 ein Anstieg von 9,44 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr.
Die neue Auszeichnung würdigt Luftfahrtunternehmen, die eine relevante Betriebsgröße erreicht haben (Skalierung um mindestens 70 %) und zugleich substanzielle Verbesserungen erzielt haben. Damit wird gewährleistet, dass die Auszeichnung echte operative Exzellenz honoriert und nicht nur eine Erholung von vorausgehenden schwachen Ergebnissen.
Starke globale Flughafenentwicklung im Jahr 2025
Der internationale Flughafen Santiago Arturo Merino Benitez gewinnt in der "Large Airport"-Kategorie mit einer Pünktlichkeitsrate von 87,04 bei den Abflügen.
In der "Medium Airport"-Kategorie wurde der internationale Flughafen Tocumen in Panama prämiert, da 93,34 seiner Flüge pünktlich abhoben. Der internationale Flughafen José Joaquín de Olmedo in Guayaquil, Ecuador, wurde zum zweiten Mal in Folge zum besten Flughafen in der Kategorie "Small Airport" gekürt 91,47 seiner Flüge starteten pünktlich.
Der Flughafen Istanbul erhielt den Airport Platinum Award von Cirium, der die Komplexität der Betriebsabläufe, die Auswirkungen auf Passagiere bei Störungen und die Wachstumsentwicklung berücksichtigt. Im letzten Jahr wurde der El Dorado International Airport in Bogotá, Kolumbien, mit dem Airport Platinum Award ausgezeichnet.
Branchenkontext und Analyse
Jeremy Bowen, CEO bei Cirium, kommentiert: "Eine konsistente Pünktlichkeit erfordert eine ausgeklügelte Streckenplanung, operative Koordination und die Fähigkeit, bei Störungen schnell wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Diese Ergebnisse reflektieren die operative Disziplin, die die Leistungsträger der Luftfahrt charakterisiert."
"Der Platinum-Gewinn von Qatar Airways ist von herausragender Bedeutung, da er zeigt, wie ein Netzwerk-Carrier auf sechs Kontinenten eine hohe Pünktlichkeit sicherstellen kann, obwohl er eine der komplexesten Hub-Strukturen der Branche betreibt. Seine Pünktlichkeitsrate von 84,42 bei 198.303 Flügen setzt neue Maßstäbe für alle Netzwerk-Fluggesellschaften. Ebenso zeugt der elfte Sieg von Copa in der Kategorie Lateinamerika und der fünfte aufeinanderfolgende Sieg von Delta in Nordamerika von einer konsequenten Ausrichtung der Betriebsabläufe, die Branchenführer von Wettbewerbern Mitbewerbern unterscheidet."
Über den On-Time Performance Review
Im 17. Jahr seines Bestehens analysiert der Cirium On-Time Performance Review Flugdaten aus über 600 Echtzeitquellen, darunter Fluggesellschaften, Flughäfen, globale Distributionssysteme und Zivilluftfahrtbehörden. Eine unabhängiges Beratungsgremium mit erfahrenen Vertretern der Luftfahrtindustrie übernimmt die Aufsicht und Betreuung.
Ein Flug gilt als pünktlich, wenn er innerhalb von 14:59 Minuten nach der geplanten Ankunftszeit am Gate eintrifft. Die Pünktlichkeit des Flughafens wird anhand der Flüge ermittelt, die innerhalb von 14:59 Minuten nach der planmäßigen Abflugzeit starten. Die Platinum Awards für Fluggesellschaften und Flughäfen berücksichtigen die Komplexität des Betriebs, die Ausdehnung des Streckennetzes, die Auswirkungen auf die Passagiere bei Störungen und die Konstanz über das gesamte Jahr hinweg.
Der im Jahr 2025 geschaffene Most Improved Award verlangt von den Luftfahrtunternehmen, dass sie im Vorjahr eine Pünktlichkeitsrate von mindestens 70 des Ausgangsniveaus erreicht haben. Dadurch wird gewährleistet, dass die Auszeichnung für eine herausragende operative Leistung und nicht für die Erholung von einer schlechten Performance vergeben wird.
Vollständige Rankings 2025
Top 10 der globalen Airlines
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(AM) Aeromexico
90,02%
188.859
2
(SV) Saudia
86,53%
202.864
3
(SK) SAS
86,09%
249.674
4
(AD) Azul
85,18%
304.625
5
(QR) Qatar Airways
84,42%
198.303
6
(IB) Iberia
83,52%
188.447
7
(LA) LATAM Airlines
82,40%
580.707
8
(AV) Avianca
81,73%
266.921
9
(TK) Turkish Airlines
81,41%
421.090
10
(DL) Delta Air Lines
80,90%
1.800.086
Top 10 der Airlines in Nordamerika
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(DL) Delta Air Lines
80,90%
1.800.086
2
(AS) Alaska Airlines
79,20%
453.031
3
(NK) Spirit Airlines
78,83%
218.265
4
(UA) United Airlines
78,77%
1.732.450
5
(WN) Southwest Airlines
77,04%
1.422.405
6
(AA) American Airlines
76,43%
2.259.576
7
(B6) JetBlue
74,66%
313.318
8
(WS) WestJet
73,58%
205.501
9
(AC) Air Canada
73,26%
383.819
10
(F9) Frontier Airlines
72,14%
208.987
Top 10 der Airlines in Europa
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(I2) Iberia Express
88,94%
37.119
2
(SK) SAS
86,09%
249.674
3
(OS) Austrian
83,74%
124.457
4
(IB) Iberia
83,52%
188.447
5
(VS) Virgin Atlantic
83,45%
26.359
6
(FI) Icelandair
83,23%
39.425
7
(VY) Vueling
82,20%
228.611
8
(TK) Turkish Airlines
81,41%
421.090
9
(D8, DY) Norwegian
80,96%
150.784
10
(AY) Finnair
79,67%
116.652
Top 10 der Airlines in Lateinamerika
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(CM) Copa Airlines
90,75%
133.748
2
(AM) Aeromexico
90,02%
188.859
3
(G3) Gol
87,75%
238.182
4
(AD) Azul
85,18%
304.625
5
(LA) LATAM Airlines
82,40%
580.707
6
(H2) Sky Airline
82,39%
55.116
7
(AV) Avianca
81,73%
266.921
8
(JA) JetSmart Chile
76,91%
90.460
9
(AR) Aerolineas Argentinas
76,54%
107.490
10
Nur 9 Airlines der Region haben sich qualifiziert
Top 10 der Airlines im Asien-Pazifik-Raum
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(PR) Philippine Airlines
83,12%
116.268
2
(NZ) Air New Zealand
79,29%
171.216
3
(NH) ANA
78,88%
309.998
4
(SQ) Singapore Airlines
78,58%
121.293
5
(JL) JAL
78,25%
313.410
6
(6E) IndiGo
78,12%
802.418
7
(CX) Cathay Pacific
76,78%
119.193
8
(VA) Virgin Australia
76,54%
155.038
9
(QF) Qantas
76,51%
276.859
10
(KE) Korean Air
75,34%
133.252
Top 10 der Airlines im Nahen Osten und Afrika
Ranking
Airline
Pünktliche Ankunft
Gesamtzahl der Flüge
1
(FA) Safair
91,06%
62.805
2
(RJ) Royal Jordanian
90,73%
37.524
3
(F3) Flyadeal
86,54%
69.971
4
(SV) Saudia
86,53%
202.864
5
(4Z) Airlink
84,47%
84.361
6
(QR) Qatar Airways
84,42%
198.303
7
(WY) Oman Air
83,10%
38.828
8
(SA) South African Airways
81,26%
24.461
9
(EY) Etihad Airways
81,06%
100.620
10
(KU) Kuwait Airways
79,50%
29.977
Top 10 der Großflughäfen ("Large Airports")
Ranking
Flughafen
Pünktlicher Abflug
Gesamtzahl der Flüge
1
(SCL) Santiago Arturo Merino Benitez Intl Airport
87,04%
153.326
2
(RUH) Riyadh King Khalid International Airport
86,81%
264.614
3
(MEX) Mexico City Benito Juárez International Airport
86,55%
295.737
4
(HNL) Honolulu International Airport
86,51%
156.139
5
(OSL) Oslo Gardermoen Airport
86,00%
204.882
6
(LIM) Lima Jorge Chavez International Airport
85,54%
183.137
7
(SLC) Salt Lake City International Airport
85,04%
243.848
8
(CPH) Copenhagen Airport
84,72%
236.903
9
(DOH) Doha Hamad International Airport
84,70%
251.864
10
(ARN) Stockholm Arlanda Airport
83,59%
181.238
Top 10 der mittleren Flughäfen
Ranking
Flughafen
Pünktlicher Abflug
Gesamtzahl der Flüge
1
(PTY) Panama City Tocumen International Airport
93,34%
148.065
2
(BSB) Brasilia International Airport
88,36%
114.481
3
(JNB) Johannesburg O.R. Tambo International Airport
86,22%
189.542
4
(ITM) Osaka Itami International Airport
86,04%
136.489
5
(DMM) Dammam King Fahd International Airport
85,15%
94.768
6
(GIG) Rio de Janeiro Galeão International Airport
85,13%
115.384
7
(PDX) Portland International Airport
85,02%
159.964
8
(VCP) Viracopos-Campinas International Airport
84,55%
111.758
9
(SJC) San Jose Mineta International Airport
83,66%
99.182
10
(CNF) Belo Horizonte International Airport
83,57%
113.857
Top 10 der kleinen Flughäfen
Ranking
Flughafen
Pünktlicher Abflug
Gesamtzahl der Flüge
1
(GYE) Guayaquil José Joaquín de Olmedo Intl Airport
91,47%
34.068
2
(SAL) El Salvador International Airport
90,28%
47.203
3
(SDU) Rio de Janeiro Santos Dumont Airport
89,67%
58.303
4
(SVG) Stavanger Airport
89,55%
38.894
5
(UIO) Quito Mariscal Sucre International Airport
89,45%
42.911
6
(CPT) Cape Town International Airport
88,72%
82.030
7
(KOA) Ellison Onizuka Kona Intl Airport at Keahole
88,48%
32.702
8
(SSA) Salvador International Airport
87,32%
55.594
9
(TRD) Trondheim Airport
86,95%
47.291
10
(AMM) Amman Queen Alia International Airport
86,82%
76.734
Der vollständige On-Time Performance Review 2025 von Cirium ist erhältlich unter www.cirium.com/on-time-performance
Über Cirium
Cirium erstellt Analysen für die Luftfahrtbranche, die Airlines, Flughäfen, Reiseunternehmen, Flugzeugherstellern und Finanzinstituten als Entscheidungshilfe dienen. Das Unternehmen analysiert Flugdaten aus weltweit über 600 Quellen und verfolgt jährlich mehr als 35 Millionen Flüge, um sein OTP-Programm zu verwalten.
Cirium gehört zu LexisNexis Risk Solutions einem Unternehmen von RELX, das informationsbasierte Analyse- und Entscheidungshilfen für professionelle und geschäftliche Kunden bereitstellt. Die Aktien von RELX PLC werden an den Börsen in London, Amsterdam und New York gehandelt (Tickersymbole: London: REL; Amsterdam: REN; New York: RELX).
Weitere Informationen unter cirium.com. Folgen Sie Cirium auch auf LinkedIn.
Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.
