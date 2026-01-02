DJ MÄRKTE USA/Behauptet - Anfangsgewinne im Technologiesektor bröckeln

DOW JONES--Nach einem freundlichen Start - angeführt von festen Technologieaktien - zeigen sich die großen Indizes an der Wall Street am Freitagmittag gegenüber ihren Schlussständen am Silvestertag nur noch wenig verändert. Am letzten Handelstag des Jahres 2025 war die Stimmung von besser als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten gedämpft worden, weil diese eher gegen weitere Zinssenkungen sprechen, auf die viele Marktteilnehmer aber weiterhin setzen. Zum Start in das neue Jahr wurde der Einkaufsmanagerindex der US-Industrie im Dezember wie in der Erstlesung mit einem Wert von 51,8 veröffentlicht. Er deutet damit auf Expansion hin, spricht also ebenfalls eher gegen sinkende Zinsen.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index schlägt sich am besten, er gewinnt 0,4 Prozent auf 48.266 Punkte, der breite S&P-500 liegt noch 0,1 Prozent im Plus. Die anfangs festen technologielastigen Nasdaq-Indizes haben dagegen ins Minus gedreht, sie geben um bis zu 0,2 Prozent nach.

Am Anleihemarkt steigen die Renditen, im Zehnjahresbereich um 2 Basispunkte auf 4,18 Prozent. Das stützt den Dollar, der Euro kommt auf 1,1734 Dollar zurück. Marktteilnehmer erklären die Euro-Schwäche auch mit einem nach unten revidierten Einkaufsmanagerindex für die Industrie in der Eurozone im Dezember. Die Edelmetallpreise ziehen nahe an ihren Rekordhochs leicht an, die Feinunze Gold um 0,1 Prozent auf 4.326 Dollar, Silber um 1,2 Prozent auf 72,16 Dollar. Die Ölpreise geben um rund ein halbes Prozent nach.

Im Technologiesegment werden Halbleiteraktien mit KI-Fantasie favorisiert, wenngleich auch hier Anfangsgewinne etwas abgebröckelt sind. Zur weiter guten Stimmung für Technologieaktien dürfte Samsung Electronics beitragen. Das koreanische Unternehmen hat sich optimistisch zur Kundenresonanz auf eine neue Chip-Generation geäußert. Nvidia steigen um 1,7 Prozent, AMD um 3,5 und Broadcom um 0,6 Prozent. Western Digital legen um 6,7 Prozent zu. Die Aktie des Datenspeicherexperten war 2025 mit einem Anstieg um 282 Prozent der größte Gewinner im S&P-500-Index. Das Papier des Speicherchipherstellers Micron Technology gewinnt 8,0 Prozent, aufbauend auf einem 2025er Kursplus von 239 Prozent. Der Kurs des Flash-Speicherherstellers Sandisk schnellt um 12,3 Prozent nach oben.

Für Vertiv Holdings geht es um 8,3 Prozent aufwärts. Die Analysten von Barclays stufen die Aktie nun mit "Übergewichten" ein und begründen dies damit, dass das Unternehmen, das Kühllösungen für Rechenzentren herstellt, wahrscheinlich die Erwartungen übertreffen und die Prognosen anheben wird, wenn es im Februar Zahlen vorlegt.

Kräftige Gewinne gibt es bei Aktien von Inneneinrichtern, nachdem US-Präsident Trump in einer Ankündigung an Silvester geplante Zollerhöhungen auf Polstermöbel, Küchenschränke und Waschtische um ein Jahr verschoben hat. RH schnellen um 8,9 und Wayfair um 6,3 Prozent nach oben.

Tesla fallen um 1,9 Prozent. Der Elektroautohersteller lieferte im vierten Quartal weniger Autos aus als im Vorjahrszeitraum. Analysten hatten das aber erwarte, weil die US-Regierung die Förderung von Elektrofahrzeugen im September beendet hatte und Kunden geplante Autokäufe vorzogen. Mit 418.227 Autos verfehlte Tesla den vom Unternehmen ermittelten Konsens von 422.850 knapp. Tesla wurde derweil 2025 als weltgrößter Hersteller von Elektrofahrzeugen entthront, und zwar vom chinesische Autobauer BYD.

Sable Offshore machen einen Satz um rund 30 Prozent, nachdem ein Bundesgericht den Antrag von Umweltgruppen abgelehnt hat, den Start einer umstrittenen Ölpipeline des Unternehmens zu stoppen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 48.266,07 +0,4% 202,78 0% S&P-500 6.853,82 +0,1% 8,32 0% NASDAQ Comp 23.237,48 -0,0% -4,51 0% NASDAQ 100 25.211,63 -0,2% -38,22 0% DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:00 % YTD EUR/USD 1,1734 -0,1% 1,1749 1,1756 0% EUR/JPY 183,91 -0,2% 184,18 183,59 0% EUR/CHF 0,9291 -0,2% 0,9310 0,9287 0% EUR/GBP 0,8707 -0,2% 0,8723 0,8712 0% USD/JPY 156,73 -0,0% 156,76 156,12 0% GBP/USD 1,3477 +0,1% 1,3468 1,3494 0% USD/CNY 7,0173 -0,1% 7,0260 7,0324 0% USD/CNH 6,9679 -0,1% 6,9773 7,0001 0% AUS/USD 0,6690 +0,3% 0,6669 0,6690 0% Bitcoin/USD 90.552,30 +2,3% 88.546,45 87.544,55 0% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,96 57,42 -0,8% -0,46 -20,1% Brent/ICE 61,88 61,92 -0,1% -0,04 -18,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.329,66 4.320,37 +0,2% 9,29 0% Silber 72,72 71,30 +2,0% 1,42 0% Platin 1.831,75 1.753,24 +4,5% 78,51 0% Kupfer 5,65 5,63 +0,4% 0,02 +37,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 02, 2026 12:58 ET (17:58 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.