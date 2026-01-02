Jedes Jahr legt die Saxo Bank ihre "Outrageous Predictions" vor. Es geht um bewusst provokante Szenarien mit geringer Eintrittswahrscheinlichkeit - aber enormer Sprengkraft. Für 2026 reicht das Spektrum von KI-Schocks bis zu einer neuen Weltwährung. Wieder einmal hat die Saxo Bank zum Jahreswechsel acht Szenarien durchgespielt, mit denen kaum ein Anleger rechnet, die aber - wenn sie eintreten würden - immense Schockwellen im Markt verursachen würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE