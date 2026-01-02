© Foto: DALL-EImmer mehr Investoren sprechen offen von einer "finanziellen Repression". Washington setzt gezielt Instrumente ein, um die Renditen von Staatsanleihen künstlich niedrig zu halten. Auf Dauer kann das nicht funktionieren.Der US-Anleihemarkt ist längst mehr als ein Finanzierungskanal für den Staat. Er ist ein politischer Machtfaktor - und ein empfindlicher. Seit den massiven Zollankündigungen der Regierung von Donald Trump im Frühjahr hat der Markt gezeigt, wie schnell er Regierungen disziplinieren kann. Renditeschocks, Dollar-Schwäche und fallende Aktienkurse zwangen die Politik damals zum Rückzug. Seither herrscht eine fragile Ruhe - aber kein Frieden. Mehrere Marktteilnehmer sprechen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE