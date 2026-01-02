BÖRSE HEUTE: Massive Gewinne der US-Indizes vollständig zunichte gemacht

Börse heute: US-Indizes verlieren Gewinne - Europa startet stark ins Jahr

Die Börsen heute zeigen sich uneinheitlich. Nach einem starken Auftakt in die US-Handelssitzung wurden die anfänglichen Gewinne der wichtigsten US-Indizes vollständig wieder abgegeben. Der S&P 500 rutschte um 0,1 - ins Minus, der Nasdaq 100 verlor 0,3 - während der Dow Jones lediglich einen leichten Anstieg von 0,2 - verbuchte. Damit bleibt die Stimmung an der Wall Street zum Jahresbeginn vorsichtig.

Deutlich freundlicher präsentierte sich dagegen die Börse aktuell in Europa. Die wichtigsten europäischen Leitindizes starteten positiv ins neue Jahr 2026. Der deutsche DAX legte um 0,14 - zu, der französische CAC 40 gewann über 0,5 - der britische FTSE 100 stieg um 0,2 - und der spanische IBEX 35 überzeugte mit einem Plus von mehr als 1 %.

Konjunkturseitig lieferte

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.