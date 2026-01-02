Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 janvier/January 2026) - StickIt Technologies Inc. has announced a consolidation of its issued and outstanding common shares on the basis of one (1) post-consolidated common share for every five (5) pre-consolidated common shares.

As a result, the number of outstanding shares will be reduced to approximately 25,509,471 common shares.

The name and symbol will not change.

Please note that all open orders will be canceled at the close of business on January 5, 2026. Dealers are reminded to re-enter their orders taking into account the share consolidation.

_________________________________

StickIt Technologies Inc. a annoncé une consolidation de ses actions ordinaires émises et en circulation sur la base d'une (1) action ordinaire post-consolidée pour chaque cinq (5) actions ordinaires pré-consolidées.

En conséquence, le nombre d'actions en circulation sera réduit à environ 25 509 471 actions ordinaires.

Le nom et le symbole ne changeront pas.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fermeture des bureaux le 5 janvier 2026. Les négociants sont invités à ressaisir leurs commandes en tenant compte de la consolidation des actions.

Trading on a Consolidated Basis/Négociation sur une Base Consolidée: Le 6 JAN 2026 Record Date/Date d'Enregistrement: Le 6 JAN 2026 Anticipated Payment Date/Date de Paiement Prévue: Le 6 JAN 2026 Symbol/Symbole: STKT NEW/NOUVEAU CUSIP: 860576 20 6 NEW/NOUVEAU ISIN: CA 860576 20 6 8 Old/Vieux CUSIP & ISIN: 860576107/CA8605761078

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)