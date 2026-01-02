Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 janvier/January 2026) - The common shares of Upside Gold Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Upside Gold Corp. is a Canadian gold-copper exploration company developing the Kena Project in southeastern British Columbia. The company aims to expand the historical resources through focused, high-impact exploration, targeted drilling, and disciplined project advancement, supported by efficient capital allocation to drive long-term value for shareholders.

_________________________________

Les actions ordinaires d'Upside Gold Corp. ont été approuvées pour l'inscription à la CSE.

Les documents relatifs à l'inscription et à la divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Upside Gold Corp. est une société canadienne d'exploration aurifère et cuprifère développant le projet Kena dans le sud-est de la Colombie-Britannique. L'entreprise vise à augmenter les ressources historiques grâce à une exploration ciblée et à fort impact, à des forages ciblés et à une progression rigoureuse des projets, soutenue par une allocation efficace du capital afin de générer une valeur à long terme pour les actionnaires.

Issuer/Émetteur: Upside Gold Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): UG NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 51 357 000 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 33 525 700 CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier CUSIP: 91673R 10 5 ISIN: CA91673R 10 5 5 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 5 JAN 2026 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)