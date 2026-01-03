Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Markteinführung des weltweit ersten 5G-Advanced (5G-A) Mobilfunkmoduls für den Automobilbereich bekannt, dem AR588MA. Damit etabliert sich das Unternehmen als Anbieter des leistungsstärksten und zuverlässigsten Produkts für die drahtlose Kommunikation in Fahrzeugen.

Basierend auf der MT2739-Plattform der neuesten Generation von MediaTek unterstützt das AR588MA die 5G-A-Kommunikationstechnologie und ist weltweit das erste Gerät, das dem 3GPP R18-Standardprotokoll entspricht. Das Modul verfügt außerdem über NB-NTN- und NR-NTN-Satellitenkommunikationsfunktionen, unterstützt die Dual-SIM-Dual-Active-Technologie (DSDA), bietet verbesserte Stabilität und Zuverlässigkeit bei Mobilfunkverbindungen und umfasst eine intelligente Fahrszenarioerkennung. Entworfen in Übereinstimmung mit dem Automobilstandard AEC-Q104 Grade 2, bietet es eine schnellere, stabilere Konnektivität und zuverlässige Sicherheit für die Kommunikation im Fahrzeug und eignet sich für Dachanwendungen wie intelligente Antennen für Automobile mit höherer Temperaturunterstützung.

"Der Übergang zu 5G-Advanced stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Automobilkonnektivität dar und erfüllt die wachsenden Anforderungen der Fahrzeuge der nächsten Generation an höhere Datenraten, extrem niedrige Latenzzeiten und kompromisslose Zuverlässigkeit", erklärte Min Wang, President der Automotive Business Unit von Quectel Wireless Solutions. "Als weltweit erstes 5G-Advanced-Mobilfunkmodul für den Automobilbereich unterstreicht das AR588MA das Engagement von Quectel, die Konnektivität in Fahrzeugen voranzutreiben und die Entwicklung intelligenter, vernetzter Fahrzeuge weltweit zu unterstützen."

Diese Produktentwicklung in Richtung 5G-A erfüllt die Nachfrage nach hochzuverlässigen Produkten und entspricht den Anforderungen des intelligenten Fahrens hinsichtlich schnellerer Datenübertragung, stabiler Datenverarbeitung und geringer Latenz. Es verfügt über die branchenweit höchste Modemleistung, verbesserte Uplink-Übertragungskapazität und extrem niedrige Latenzzeiten. Dadurch werden eine effizientere Datenübertragung und Echtzeitverarbeitung bei gleichbleibend stabiler Netzwerkverbindung gewährleistet, was entscheidend zur Sicherheit und Zuverlässigkeit des intelligenten Fahrens auf höherer Ebene beiträgt.

Die intelligenten Funktionen des Modems können automatisch zu einem optimaleren Verbindungsmodus wechseln, der auf unterschiedlichen Konnektivitätsanforderungen basiert. Dadurch werden die Netzwerkgeschwindigkeit und die Verbindungsstabilität erheblich verbessert, was zu einer reibungslosen Benutzererfahrung führt.

Darüber hinaus integriert das Modul ein Dualband-GNSS, das sowohl das L1- als auch das L5-Band mit einer Ausgangsfrequenz von bis zu 30 Hz unterstützt. Aufbauend auf Quectels umfassender Expertise im Bereich der Automobilfunktechnologie bietet ein Antennendesign mit sechs Anschlüssen in Kombination mit proprietären Antennen- und Leistungskompensationstechnologien eine integrierte Modul- und Antennenleistung für robuste, flächendeckende und leistungsstarke Funkverbindungen. Die Einhaltung der Automobilnorm AEC-Q100 Grade 2 gewährleistet die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des Produkts auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

Das Modul unterstützt vollständig European eCall, NG eCall und AECS (China eCall) und gewährleistet damit die Kompatibilität mit aktuellen und zukünftigen Notrufsystemen. Es ist vollständig kompatibel mit den Modulen der Serien AG581A, AG56xN und AG519M, wodurch sich die Markteinführungszeit für den Kunden verkürzt.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, die IoT-Innovation voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 5.800 Fachkräften sind wir führend in der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, darunter Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste und komplette Turnkey-Angebote einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.quectel.com oder LinkedIn

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260102211115/de/

Contacts:

Medienkontakt: media@quectel.com