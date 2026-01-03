Osnabrück (ots) -Kassenärztechef Andreas Gassen hat angesichts der zum Jahresbeginn teils deutlich gestiegenen Kassenbeiträge eine "ehrliche Diskussion" über die Bezahlbarkeit des Gesundheitswesens eingefordert. "Wenn wir nicht Leistungen aus dem Katalog der gesetzlichen Krankenversicherung streichen, ist keine substanzielle Ausgabensenkung möglich", sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Der KBV-Chef und frühere Notfallmediziner verwies auf die Gesundheitssysteme der anderen Länder: "Die leisten viel weniger, aber auch dort sterben die Menschen nicht unbedingt früher (...)", sagte er und ergänzte wörtlich: "In England bekommen Sie mit 70 Jahren eben keine neue Hüfte mehr. In Schweden muss die Zahnversorgung selbst bezahlt werden. Psychotherapie gibt es sonst nirgendwo in der gesetzlichen Krankenversicherung."Deutschland habe "den weltweit umfassendsten Leistungskatalog für gesetzlich Versicherte", sagte Gassen. Dass sei ein "hohes Gut", das es aber nicht zum Spartarif gebe. "Wenn uns das als Gesellschaft weiter wichtig ist, muss es auch solide finanziert werden. Wir müssen uns mal ehrlich machen und diese Diskussion führen. Die Leute sind ja nicht dumm und wissen, dass in einer alternden Gesellschaft die Sozialsysteme ohne Reformen umkippen", sagte er. So zu tun, als gäbe es all diese Leistungen weiter, und man könne trotzdem viele Milliarden einsparen, sei "Wunschdenken oder einfach unseriös", betonte der Kassenärztechef in dem "NOZ"-Interview.Zugleich benannte er Alternativen, um die Beiträge auch ohne Kürzungen stabil zu halten: "Der Staat darf zunächst mal den Krankenkassen nicht länger in die Tasche greifen", so Gassen wörtlich. Von den Beitragszahlern würden jedes Jahr allein 9 bis 10 Milliarden Euro für die Gesundheitsversorgung von Bürgergeldbeziehern übernommen, die selbst keine Beiträge zahlen. "Wer arbeitet und gesetzlich krankenversichert ist, zahlt die Behandlung derjenigen, die nicht arbeiten. Würde das von der Allgemeinheit über Steuern finanziert, könnten die Kassenbeiträge sofort gesenkt werden."Sein zweiter Vorschlag: "Die Regierung erhöht die Steuern für Alkohol, Tabak, Zucker und Cannabis. Der Konsum all dieser Genussmittel macht krank, führt nicht nur zu persönlichem Leid, sondern verursacht gewaltige Kosten. Wenn die Einnahmen in Prävention oder die Behandlung gesteckt würden, wäre das eine echte Win-Win-Situation und ein echter Gamechanger", sagte der KBV-Chef. "Sinkt der Konsum, kommt weniger Geld zusammen, aber weniger Leute bekommen zum Beispiel Lungenkrebs und müssen nicht aufwändig und teuer behandelt werden - umso besser!"Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6189431