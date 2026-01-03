Fu¨r dieses US-Biotechnologie-Unternehmen wird 2026 ein wegweisendes Jahr. Nach den Turbulenzen der letzten zwölf Monate richtet sich der Blick nun wieder auf die Pipeline. Die Aktie eines US-Spezialisten aus dem Gesundheitssektor hat 2025 eine echte Achterbahnfahrt erlebt. Nach einem starken Jahresauftakt folgten Enttäuschungen, die den Kurs deutlich unter Druck setzten. Inzwischen mehren sich jedoch die Zeichen einer Stabilisierung. Operativ steht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE