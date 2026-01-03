Der Dax schloss den ersten Handelstag im neuen Börsenjahr robust ab - nicht mehr und nicht weniger. Die Konstellation mit dem anstehenden Wochenende stutzte den ersten Handelstag des Jahres allerdings auf "Brückentagsniveau" zurück. Die Erkenntnisse, die man dem gestrigen Handelstag abringen kann, fallen entsprechend dünn aus. Immerhin gelang es dem Dax, das vor dem Jahreswechsel eroberte Kursniveau zu verteidigen. Es hätte auch anders kommen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de