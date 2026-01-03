© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photograph - Snowfield PhotographyEuropas Autoaktien vor der Wende? Die Bank of America sieht 2026 großes Aufholpotenzial bei Auto-Titeln - von Ferrari über VW bis zu günstigen Zulieferern. Lockerere CO2-Regeln könnten zum Kurstreiber werden.Europas Autoaktien stehen vor einem spannenden Jahr. Nach Einschätzung der Bank of America könnten im Jahr 2026 zwei gegenläufige Trends eintreten: Einerseits könnte es eine Lockerung der CO2-Regeln in der EU geben, andererseits könnte der harte Wettbewerb aus China zurückkehren. Das eröffnet mutigen Anlegern Chancen, denn aus Sicht der Analysten sind viele Auto-Titel auffallend günstig bewertet. Horst Schneider, Leiter der europäischen Autoaktien-Analyse bei Bank of America Securities, …Den vollständigen Artikel lesen
