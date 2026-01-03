WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA warnen vor Reisen nach Venezuela. "Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist", hieß es in einer Reisewarnung.

Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe - Stufe 4: Nicht reisen - aufgrund der Risiken für US-Amerikaner./mee/DP/he