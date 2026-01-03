© Foto: Jacob Ford/AP/dpaÜberangebot, schwache Nachfrage, fallende Preise: Dennoch halten sich Ölaktien erstaunlich gut. Warum sich das Blatt im Jahr 2026 wenden könnte.Wenngleich der Ölpreis in den vergangenen Monaten deutlich unter Druck geriet, blieben Ölaktien vergleichsweise stabil und hinkten dem Gesamtmarkt nur moderat hinterher. Angesichts mehrerer potenzieller Rückenwinde könnten sie für Anleger nun wieder interessant werden, wie Barron's analysiert. Am Ölmarkt lief zuletzt vieles schief Eine Überproduktion belastete die Preise, weil sowohl US-Förderer als auch die Staaten der OPEC Plus mehr Öl auf den Markt brachten, als die Weltwirtschaft aufnehmen konnte. Gleichzeitig baute China seine strategischen …Den vollständigen Artikel lesen
