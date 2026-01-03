CARACAS/WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach den US-Angriffen auf Venezuela und der Festnahme des autoritären Staatschefs Nicolás Maduro hat die Vizepräsidentin des südamerikanischen Landes ein Lebenszeichen des festgesetzten Staatschefs gefordert. "Wir wissen nicht, wo Präsident Nicolás Maduro und die First Lady Cilia Flores sind", sagte Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen. "Wir fordern von der Regierung von Präsident Donald Trump sofort ein Lebenszeichen von Präsident Maduro und der First Lady."

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) Ziele in Venezuela angegriffen und nach Angaben von Präsident Donald Trump auch den autoritären Staatschef Maduro gefasst und außer Landes gebracht. Die Luftschläge richteten sich Berichten zufolge vor allem gegen Militärstützpunkte, Flugplätze, Kommunikationsanlagen und Häfen./dde/DP/he