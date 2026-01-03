Der Countdown für den neuen ID. Polo läuft: Vor dem Markstart des E-Kleinwagens hat Volkswagen kürzlich Antriebsdetails publik gemacht. Nun gewährt der Hersteller auch erste Blicke ins Innere seines Hoffnungsträgers. Dass dieser gleich zu Beginn in der 25.000-Euro-Variante kommt, wird indes unwahrscheinlicher. Nach der Premiere des noch im Harlekin-Design getarnten ID. Polo kurz vor der IAA im September enthüllt Volkswagen nun die Optik im Inneren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net