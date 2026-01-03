© Foto: adobe.stock.comIn den letzten Handelstagen krachte es mächtig an den Edelmetallmärkten. Vor allem die zuletzt eskalierten und überhitzten Silber-, Platin- und Palladiumpreise kühlten herunter. Wie ist die Lage zu bewerten? Der Silberpreis taumelt aktuell Dass der jüngste Höhenflug des Silberpreises nach einer Korrektur verlangte, sollte angesichts der überhitzten Stimmung nicht überraschen. Und diese Korrektur ist nun da. Die große Frage lautet: Wie "schlimm" wird es für den Silberpreis? Das Ganze ist jedoch zunächst nur für einen kurzfristigen Zeitraum zu bewerten. An dem übergeordneten Preisziel von 100 US-Dollar für Silber hat sich bislang nichts geändert. Nicht minder explosiv präsentiert sich die …Den vollständigen Artikel lesen
