Die Aktie von Advanced Micro Devices (AMD) notiert aktuell bei 191 EUR und ist mit deutlichem Momentum ins neue Börsenjahr gestartet. Ein breiter Chip-Rallye, wachsende Erwartungen rund um Künstliche Intelligenz und der Blick auf die CES 2026 haben den Titel in den Fokus der Anleger gerückt. Doch mit dem Kursanstieg wächst auch die Diskussion, ob die Bewertung noch mit dem Wachstum Schritt hält.Starker Jahresbeginn - Chipsektor gibt den Takt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de