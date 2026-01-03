Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold und Silver Ltd. und Skeena Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.01.2026, 12:20 Uhr Zürich/Berlin 2025 war ein sehr turbulentes Jahr. Der Silberpreis erzielte ein Plus von deutlich mehr als 100 Prozent, der Goldpreis stieg um etwa 65 Prozent in 2025. Die Umfrage ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Swiss Resource Capital