Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Sierra Madre Gold und Silver Ltd. und Skeena Gold and Silver Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 02.01.2026, 12:20 Uhr Zürich/Berlin 2025 war ein sehr turbulentes Jahr. Der Silberpreis erzielte ein Plus von deutlich mehr als 100 Prozent, der Goldpreis stieg um etwa 65 Prozent in 2025. Die Umfrage ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.