Hotstocks KW 01 /2026 - Bankaktien stärker als der Gesamtmarkt!

Sorgen steigende Zinsen für eine Rallye bei den Bank-Aktien?

US-Bankaktien entwickelten sich zuletzt besser als der Gesamtmarkt. Ein zentraler Faktor sind die Zinserwartungen. Zwar rechnen die Märkte mittelfristig mit Zinssenkungen der Fed, gleichzeitig gilt das Zinsniveau aber weiterhin als ausreichend hoch, um stabile Zinsüberschüsse zu erzielen. Die Sorge vor einem abrupten Margeneinbruch hat deutlich nachgelassen.

Hinzu kommen solide Geschäftszahlen. Große US-Banken meldeten überwiegend Ergebnisse im Rahmen oder leicht oberhalb der Erwartungen. Besonders wichtig für Investoren: Kreditausfälle und Rückstellungen entwickelten sich kontrolliert, Hinweise auf eine akute Verschlechterung der Kreditqualität blieben aus. Das stützt das Vertrauen in die Ertragsstabilität des Sektors.

Ein weiterer Treiber ist die Marktrotation. Nach der starken Performance von Technologie- und Wachstumswerten kam es zu Gewinnmitnahmen, während vergleichsweise günstig bewertete Sektoren wie Banken verstärkt nachgefragt wurden. Bankaktien profitieren dabei von ihrer defensiveren Wahrnehmung innerhalb zyklischer Branchen.

Schließlich spielt die Bewertung eine Rolle. US-Banken hatten den Gesamtmarkt über längere Zeit unterperformt. In einem Umfeld erhöhter Unsicherheit genügt bereits eine stabile Nachrichtenlage, um eine relative Erholung auszulösen. Insgesamt erklärt sich die jüngste Stärke weniger durch neue Wachstumsperspektiven als durch nachlassende Risiken und veränderte Anlegerpräferenzen.

Bank of America Corporation (BAC) - ISIN US0605051046

Unter den systemrelevanten US-Großbanken gefällt uns die Bank of America am besten. Das Wertpapier zeigt einen stabilen Aufwärtstrend, ein Halbjahresplus von rund 14 Prozent und eine starke grüne Kerze am ersten Handelstag des Jahres. Wenn die Prognosen stimmen, gibt es für 2025 neue Rekordwerte bei Umsatz, Gewinn und Dividenden.

HSBC Holdings plc (HSBC) - ISIN GB0005405286

Die Großbank mit Sitz in London hat einen historisch bedingten Schwerpunkt im Asien-Geschäft. Analysten wittern hier gewisse Risken rundum den Chinas Konflikte in Bezug auf den Handel mit den USA und das widerpenstige Provinz Taiwan. Charttechnisch sprechen der Aufwärtstrend, ein Halbjahresplus von über 31 Prozent und ein Allzeithoch am vergangenen Freitag für die Bullen. Auch hier werden Rekordwerte bei den Fundis für das vergangene Jahr erwartet, wobei das genannte Risiko mit deutlich höherer Dividendenrendite honoriert wird.

Royal Bank of Canada (RY) - ISIN CA7800871021

Die Aktie der Royal Bank of Canada zeigte gleichfalls mit einem Halbjahresplus von 30 Prozent eine starke Performance. Der Aufwärtstrend ist intakt und der Kus hält sich nahe beim Allzeithoch der vergangenen Woche. Auch wenn die fundamentalen Daten sehr solide sind, fällt jedoch auf, dass sowohl die Meinung der Analysten als auch Insidertrades ein gemischtes Bild vermitteln.

The Toronto-Dominion Bank (TD) - ISIN CA8911605092

Ein Kursplus von rund 27 Prozent im Aufwärtstrend und die letzten Schlusskurse in der Nähe des Allzeithochs vom vergangenen Mittwoch zeigen, dass die Bullen an Bord sind. Rekordwerte bei den Fundamentaldaten für das Geschäftsjahr 2024/25 verdeutlichen, dass es in die richtige Richtung geht. Die Tatsache, dass das kanadische Kreditinstitut derzeit von US-Aufsichtsbehörden besonders hinsichtlich seiner Geschäftspraktiken geprüft wird, sollten Anleger im Hinterkopf haben.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) - ISIN ES0113211835

Die spanische Großbank überzeugt mit einem Halbjahresplus von 56 Prozent im Aufwärtstrend und einer starken grünen Kerze zum Allzeithoch am gestrigen Freitag. Die Genehmigung der EZB für Aktienrückkäufe in Höhe von knapp 4 Milliarden EUR könnte für weiteren Kursschub sorgen. Die fundamentalen Zahlen zeigen mehrere Rekordwerte in Folge für die vergangenen Jahre an.

Tagescharts vom 02.01.2026, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 03.01.2026

