München (ots) -Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste sein Programm und strahlt heute, am 3. Januar 2026, um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (SWR) aus. Zusätzlich berichtet das Erste in diversen tagesschau-Sendungen und bei tagesschau24.3. Januar 202620:15 - 20:30 UhrBrennpunkt: US-Angriff auf VenezuelaModeration: Ute BruckerDie USA hatten in der Nacht einen großangelegten Militärangriff auf Venezuela gestartet und nach Angaben von US-Präsident Donald Trump den venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro gefangen genommen und außer Landes gebracht. Trump hatte Venezuela vorgeworfen, den Drogenschmuggel in den Vereinigten Staaten aktiv zu fördern und damit die Sicherheit der USA und ihrer Bürger zu gefährden. Seit September hatten die USA den Druck auf Maduro verstärkt, unter anderem mit massiver Präsenz des US-Militärs in der Karibik und Angriffe auf Boote angeblicher Drogenschmuggler. Welche Folgen hat die US-Intervention in Venezuela? Im Land selbst, in der Region und im Rest der Welt?Die "Brennpunkt"-Sendungen im Ersten werden zusätzlich zur Live-Untertitelung auch mit einer Übersetzung in Deutsche Gebärdensprache (DGS) angeboten - im Internet als Live-Stream und über HbbTV. Im Anschluss an die Sendung ist sie in der ARD Mediathek on demand abrufbar.Redaktion: Karin Feltes/ Michael Stocks