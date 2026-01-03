WASHINGTON (dpa-AFX) - Bei der Festnahme von Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte sind nach Angaben von Präsident Donald Trump "ein paar" Einsatzkräfte getroffen worden. Diese seien allerdings "zurückgekehrt und sollen in recht guter Verfassung sein", sagte Trump in einem Telefoninterview des Senders Fox News. Wie viele Menschen verletzt wurden und ob es sich dabei lediglich um US-Truppeneinheiten handelte, sagte Trump nicht.

Der US-Präsident betonte, dass die USA bei dem vielkritisierten Vorgehen in Venezuela keine Todesopfer verzeichnet hätten. "Wir hatten keine Toten und haben auch kein Flugzeug verloren", sagte er weiter. Über den nun festgenommenen Staatschef Maduro sagte Trump, dass dieser sehr gut bewacht gewesen sei: "Eigentlich war er in einer Festung."

Am Samstagmorgen hatte der US-Präsident den Angriff auf Venezuela bestätigt./ngu/DP/he