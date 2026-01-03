© Foto: Quinn Bender - ZUMA Press WireLaut der jüngsten Barclays-Analyse könnte die Lachs-Aktie Mowi 2026 die Konkurrenz deutlich übertreffen. Die Aussichten für Lachs-Preise und Gewinne seien stark. Warum Barclays Mowi jetzt zum klaren Favoriten erklärt.Eine aktuelle Barclays-Analyse zur Lachsindustrie enthält spannende Prognosen für das Jahr 2026: Nachdem das Jahr 2025 durch eine unvorhergesehene Zunahme der globalen Lachsversorgung geprägt war, zeigen sich die Prognosen für 2026 deutlich positiver. Insbesondere in Norwegen, dem führenden Produktionsstandort, wird eine Verknappung des Angebots erwartet, die zu einem Preisanstieg führen dürfte. Barclays geht davon aus, dass die Lachs-Preise im Jahr 2026 um rund 14 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE