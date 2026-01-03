© Foto: Arne Dedert - dpaKurzlaufende Unternehmensbonds bieten einen Stabilitätsanker, wenn Aktienmärkte ins Rutschen geraten. UCITS-ETFs punkten mit überschaubaren Risiken und planbaren Erträgen.Nach Jahren steigender Aktienbewertungen wächst die Sorge vor stärkeren Marktverwerfungen. In diesem Umfeld erleben sichere Unternehmensanleihen der Güteklasse Investment Grade eine Renaissance. Sie verbinden laufende Erträge mit deutlich geringerer Volatilität als Aktien - und profitieren zusätzlich von politischen Signalen aus Washington. Denn sollte das US-Finanzministerium seine Emissionsstrategie weiter zugunsten kurzfristiger Laufzeiten verschieben, spricht vieles für ein freundliches Umfeld für kurze Durationen. …Den vollständigen Artikel lesen
