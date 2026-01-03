XRP Januar 2026: Die 2-Dollar-Marke als entscheidender Wendepunkt

XRP startet ins Jahr 2026 mit einem spürbaren Stimmungswechsel und hat am 3. Januar die psychologisch wichtige 2-US-Dollar-Zone zurückerobert. Der Kurs notiert aktuell um 2,01 US-Dollar, nachdem er intraday bis 2,05 US-Dollar kletterte und zwischenzeitlich auf 1,89 US-Dollar zurücksetzte. Damit ist das Setup für den Monat klar definiert: Der Markt testet, ob der Rebound nur ein technisches Aufatmen darstellt oder Käufer bereit sind, die nächste Widerstandszone konsequent anzugreifen.

Technisches Setup mit binärer Januar-Entscheidung

Für XRP ist die Januar-Route binär. Solange der Bereich um 1,80 bis 1,85 US-Dollar verteidigt wird, bleibt das Bild kurzfristig konstruktiv, da diese Nachfragezone zuletzt Rücksetzer absorbiert hat.

Ein stabiler Durchbruch über 2,00 US-Dollar mit Anschluss über 2,10 bis 2,20 US-Dollar könnte den Januar zu einem Trendmonat machen, da Stopps von Short-Positionen und Breakout-Liquidität zusammenkommen würden.

On-Chain- und ETF-Daten als Unterstützung

Die juristische Belastung durch den SEC/Ripple-Vergleich ist deutlich geringer geworden, was fundamentalen Rückenwind schafft. On-Chain-Signale liefern jedoch kein Feuerwerk.

ETF-Zuflüsse sorgen für verknapptes Angebot auf Börsen, und ein Acht-Jahres-Tief bei XRP-Beständen signalisiert langfristige Haltebereitschaft.

Bitcoin Hyper Presale: Starke Nachfrage mit über 30 Millionen Dollar

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung, die Bitcoin mit Solana Virtual Machine kombiniert, um schnelle Transaktionen und DeFi-Anwendungen zu ermöglichen.

Der Presale hat über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf hohes Interesse hinweist und frühe Investoren positioniert.

