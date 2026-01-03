Uniswap aktiviert Fee Switch: Massiver UNI-Burn im Wert von rund 578 Millionen Dollar

Uniswap hat Ende Dezember einen der größten Token-Burns der DeFi-Geschichte durchgeführt und rund 100 Millionen UNI aus der Treasury entfernt, was je nach Kurs etwa 590 bis knapp 600 Millionen US-Dollar entspricht. Dieser Schritt aktiviert den Fee Switch und leitet Protokollumsätze in eine neue Wertlogik für UNI-Inhaber um.

Uniswap Governance stimmt für Fee Switch und Burn

Die DAO stimmte nahezu einstimmig für das Paket "UNIfication", das den Fee Switch für Uniswap v2 und ausgewählte v3-Pools auf Ethereum-Mainnet aktiviert. Kurz darauf wurden 100 Millionen UNI verbrannt, als Nachholung früherer potenzieller Verknappung.

Der Mechanismus leitet Teile der Protokollgebühren in einen Smart-Contract ("Token Jar"), wo UNI-Inhaber Token verbrennen können, um anteilig Vermögenswerte abzuziehen. Dies wirkt wie eine Kombination aus Buyback und Burn, mit sinkendem UNI-Angebot bei steigender Nutzung.

Auswirkungen auf Liquidität und Protokoll

Uniswap Labs setzt Interface-Gebühren auf der eigenen Oberfläche/Wallet auf null, um Volumen auf dem Protokoll zu stärken und den Gebührenstrom in die neue Wertlogik zu lenken.

Der Markt wird prüfen, ob diese Umleitung Liquiditätsanbieter unattraktiver macht oder ob Uniswap seine Dominanz hält.

PepeNode Presale: Deflationäres Gaming-Modell mit starkem Funding

PepeNode kombiniert Meme-Kultur mit einem virtuellen Mining-Spiel, das strategisches Denken erfordert und echte Belohnungen generiert.

Der Presale hat über 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt, wobei 70 Prozent der für Upgrades eingesetzten Token dauerhaft verbrannt werden, was bei wachsender Aktivität das Angebot sinken lässt.

