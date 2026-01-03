Anzeige
Samstag, 03.01.2026
J.P. Morgan sieht 5.000-6.000 US-Dollar Gold!!!
03.01.2026 19:26 Uhr
Ethereum stabil über 3.000 Dollar: Trader achten auf jedes Signal

Ethereum wirkt derzeit wie ein Sprinter im Startblock, bereit für den nächsten Schub, doch der Startschuss lässt auf sich warten. Nach dem positiven Jahresauftakt ist der Markt ruhiger geworden, Bitcoin pendelt um 90.000 Dollar, und ETH hält sich über 3.000 Dollar mit einem Tagesvolumen von rund 24,5 Milliarden US-Dollar.

Die Bedeutung der 3.000-Dollar-Marke

Runde Marken wie 3.000 US-Dollar sind im Trading mächtig, weil sich dort Stop-Losses, Take-Profits und neue Einstiege konzentrieren. Automatisierte Systeme reagieren genau auf solche Bereiche.

Die Verteidigung dieser Linie wirkt als Stabilitätsnachweis, da Käufer den Bereich ernst nehmen. Historisch dienten solche Zonen oft als Startpunkt für stärkere Bewegungen.

Marktstimmung und Volumen im Fokus

Seitwärts bedeutet Verhandlung, wobei Trader auf Reaktionen bei Druck achten: Werden Dips gekauft oder rutscht der Kurs durch. Volumen zeigt, ob Bewegung durchgezogen wird.

Aktuell ist Aktivität vorhanden, doch niemand will aggressiv vorpreschen. Profis reduzieren Risiko, handeln kleinere Setups und warten auf Bestätigung.

PepeNode Presale: Gamifizierte Alternative in ruhigen Phasen

PepeNode bedient eine andere Ecke als Ethereum und trifft den Nerv in ruhigen Märkten, wo viele etwas unternehmen wollen. Das Projekt setzt auf virtuelle Mining-Erfahrung.

Spieler bauen digitale Setups auf und nutzen Spielmechaniken für Rewards, ohne echte Hardware. Der Stil kombiniert Meme-Energie mit Gamification.

Direkt zur PepeNode Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

