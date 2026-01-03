Ethereum 2026: Experte mit hoher Trefferquote sieht Kurse bis 10.000 Dollar

Der Kryptomarkt beginnt das Jahr 2026 mit positiver Dynamik, während Bitcoin über 90.000 Dollar klettert und Ethereum zeitweise über 3.100 Dollar steigt. Nach dem enttäuschenden 2025 nährt dies Hoffnungen auf eine starke Erholung, und Experten sehen besonders bei Ethereum großes Potenzial.

Bullische Prognose basierend auf Fundamentaldaten

Viele Analysten halten an der Vier-Jahres-Zyklus-Theorie fest, die ein bearishes 2026 mit fallenden Kursen bis Oktober erwarten lässt. Der Experte von Rundumbitcoin sieht dies anders und stützt seine Prognose primär auf Fundamentaldaten.

Er verweist auf die Pläne von Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und Parallelen zu Bitcoin, wo ein knapper Ausbruch einem dynamischen Anstieg vorausging. Ein ähnliches Szenario hält er bei Ethereum für realistisch.

Hohe Trefferquote durch frühere Vorhersagen

Der Analyst konnte bereits 2024 vorhersagen, dass 2025 keine Altcoin-Season geben würde, da Bitcoin-ETFs den Markt verändern. Diese Einschätzung traf ein, da nur wenige Top-Coins neue Allzeithochs erreichten.

Vor dem Jahreswechsel prognostizierte er einen Einbruch beim Silberkurs und einen Anstieg bei Bitcoin, was sich in den ersten Tagen des Jahres bestätigte. Für das erste Halbjahr 2026 erwartet er ein neues Bitcoin-Allzeithoch.

Bitcoin Hyper Presale: Starkes Potenzial in früher Phase

Bitcoin Hyper positioniert sich als Layer-2-Lösung zur Erweiterung von Bitcoin für DeFi-Anwendungen, schnelle Transaktionen und dApps.

Der Presale hat über 30 Millionen US-Dollar eingesammelt, was auf hohes Interesse hinweist und frühe Investoren mit Potenzial für starke Gewinne positioniert.

