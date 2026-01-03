Der überraschende Sturz von Venezuelas Machthaber Nicolás Maduro verändert die Machtverhältnisse in Südamerika - und wird den globalen Ölmarkt kräftig aufmischen. US-Präsident Donald Trump kündigte an, dass US-Konzerne in den kommenden Monaten Milliardenbeträge in den Wiederaufbau des venezolanischen Ölsektors investieren werden."Unsere großen US-Ölunternehmen werden dort hingehen, Milliarden ausgeben und die marode Infrastruktur reparieren", sagte Trump bei einer Pressekonferenz in Mar-a-Lago. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
